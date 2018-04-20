В Гидрометцентре предупредили о пожарной опасности в Украине

"21-23 апреля будет преобладать чрезвычайная (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.



Напомним, сегодня рано утром под Киевом горел ресторанный комплекс. Возгорание произошло в ресторанном комплексе в с. Новоселки в Киевской области. Так, установлено, что горела кровля 2-этажного здания ресторанного комплекса на площади 400 кв.м, причина пожара устанавливается.



Также ночью произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов в Хмельницком. На момент прибытия пожарных площадь пожара достигла 600 кв.м. Спасатели локализовали возгорание в 3:05, а в 4:38 - ликвидировали и не допустили распространения огня на большую площадь.



