У Гідрометцентрі попередили про пожежну небезпеку в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. В Україні, 21-23 квітня, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Українського гідрометцентру.
"21-23 квітня переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні рано зранку під Києвом горів ресторанний комплекс. Загоряння сталося у ресторанному комплексі у с. Новосілки у Київській області. Так, встановлено, що горіла покрівля 2-поверхової будівлі ресторанного комплексу на площі 400 кв.м, причина пожежі наразі встановлюється.
Також вночі сталася пожежа на полігоні твердих побутових відходів у Хмельницькому. На момент прибуття вогнеборців площа пожежі сягнула 600 кв.м. Рятувальники локалізували займання о 3:05, а о 4:38 - ліквідували та не допустили розповсюдження вогню на більшу площу.