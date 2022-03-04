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В Генштабе ВСУ рассказали об изменениях в тактике оккупантов

В Генштабе ВСУ рассказали об изменениях в тактике оккупантов

Киев • УНН

 • 502975 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Произошли изменения в тактике действий российских оккупантов в Украине. В частности, они переходят к откровенно террористическим способам ведения боевых действий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Генштаб ВСУ сообщает, что произошли изменения в тактике действий российских преступников:

• не выполнив задание военного блицкрига, Российская Федерация переходит к откровенно террористическим способам ведения боевых действий на территории Украины;

• увеличена доля заданий с применением подразделений специального назначения в пригороде населенных пунктов в качестве штурмовых подразделений;

• участились случаи применения воздушных десантов для обеспечения наведения мостовых переправ через водные преграды;

• российские оккупанты уделяют значительное внимание активизации мер психологического воздействия на население и войска

• в ближайшее время следует ожидать комплексное и масштабное распространение врагом фейковых новостей, которое будет осуществляться с привлечением всего спектра современных информационных средств.

"Призываем украинцев быть бдительными, верить в Вооруженные силы Украины и пользоваться информацией из официальных и проверенных источников", - говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее сообщалось, что оккупационные войска начали готовиться к переброске дополнительных сил и средств с Южного и Восточного военных округов. Вторые эшелоны и большая часть оперативных резервов группировок оккупантов введены в операцию.

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