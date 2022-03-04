В Генштабе ВСУ рассказали об изменениях в тактике оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Произошли изменения в тактике действий российских оккупантов в Украине. В частности, они переходят к откровенно террористическим способам ведения боевых действий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
Генштаб ВСУ сообщает, что произошли изменения в тактике действий российских преступников:
• не выполнив задание военного блицкрига, Российская Федерация переходит к откровенно террористическим способам ведения боевых действий на территории Украины;
• увеличена доля заданий с применением подразделений специального назначения в пригороде населенных пунктов в качестве штурмовых подразделений;
• участились случаи применения воздушных десантов для обеспечения наведения мостовых переправ через водные преграды;
• российские оккупанты уделяют значительное внимание активизации мер психологического воздействия на население и войска
• в ближайшее время следует ожидать комплексное и масштабное распространение врагом фейковых новостей, которое будет осуществляться с привлечением всего спектра современных информационных средств.
"Призываем украинцев быть бдительными, верить в Вооруженные силы Украины и пользоваться информацией из официальных и проверенных источников", - говорится в сообщении.
Дополнение
Ранее сообщалось, что оккупационные войска начали готовиться к переброске дополнительных сил и средств с Южного и Восточного военных округов. Вторые эшелоны и большая часть оперативных резервов группировок оккупантов введены в операцию.