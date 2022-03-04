У Генштабі ЗСУ розповіли про зміни у тактиці окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Відбулись зміни в тактиці дій російських окупантів в Україні. Зокрема, вони переходять до відверто терористичних способів ведення бойових дій. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Деталі
Генштаб ЗСУ повідомляє, що відбулись зміни в тактиці дій російських злочинців:
• не виконавши завдання військового бліцкригу, російська федерація переходить до відверто терористичних способів ведення бойових дій на території України;
• збільшено частку завдань із застосуванням підрозділів спеціального призначення у передмісті населених пунктів у якості штурмових підрозділів;
• почастішали випадки застосування повітряних десантів для забезпечення наведення мостових переправ через водні перешкоди;
• російські окупанти приділяють значну увагу активізації заходів психологічного впливу на населення та війська;
• найближчим часом слід очікувати комплексне та масштабне поширення ворогом фейкових новин, яке здійснюватиметься із залученням усього спектру сучасних інформаційних засобів.
"Закликаємо українців бути пильними, вірити в Збройні сили України та користуватися інформацією з офіційних та перевірених джерел", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Раніше повідомляли, що окупаційні війська почали готуватися до перекидання додаткових сил і засобів з Південного та Східного військових округів. Другі ешелони та більша частина оперативних резервів угруповань окупантів введено в операцію.