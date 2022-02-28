В Генштабе ВСУ показали уязвимые места техники российских оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины показал уязвимые места вражеской техники, по которым можно бить коктейлями Молотова, пишет УНН.
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“Уязвимые места вражеской техники. Бей оккупанта! Вместе победим!"- пишут в Генштабе.
Детали
По данным Генштаба, уязвимые места грузовиков - лобовое стекло, решетка двигателя, шины, люк и безнобак.
В бронеавтомобиле “Тайфн” можно поражать верхнюю часть люка, решетку на кузове, лобовое стекло и шины. У “Тигра” слабые места - это люк, лобовое стекло, решетка на копоти, решетка двигателя и шины.
БТР-82А можно бить по люку, башне, лобовым люкам и шинам.
К каждой единице техники Генштаб приводит иллюстрацию.
Напомним
В Харьковской области женщина собственноручно сожгла российский БТР. В него она бросила коктейль Молотова, после чего техника вспыхнула.