Кинула коктейль Молотова: у Харківській області жінка власноруч спалила російський БТР
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. У Харківській області жінка власноруч спалила російський БТР. У нього вона кинула коктейль Молотова, після чого техніка спалахнула. Про це повідомляють Сухопутні війська Збройних Сил України, передає УНН.
Цитата
“На Харківщині панянка власноруч спалила БТР орків за допомогою коктейля Молотова. Коня на скаку це вже атстой... Будь, як жіночка з Харкова!”, — ідеться в повідомленні.
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