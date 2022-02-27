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Кинула коктейль Молотова: у Харківській області жінка власноруч спалила російський БТР

Кинула коктейль Молотова: у Харківській області жінка власноруч спалила російський БТР

Київ • УНН

 • 1576699 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. У Харківській області жінка власноруч спалила російський БТР. У нього вона кинула коктейль Молотова, після чого техніка спалахнула. Про це повідомляють Сухопутні війська Збройних Сил України, передає УНН.

Цитата

“На Харківщині панянка власноруч спалила БТР орків за допомогою коктейля Молотова. Коня на скаку це вже атстой... Будь, як жіночка з Харкова!”, — ідеться в повідомленні.

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