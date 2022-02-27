Бросила коктейль Молотова: в Харьковской области женщина собственноручно сожгла российский БТР
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Харьковской области женщина собственноручно сожгла российский БТР. У него она бросила коктейль Молотова, после чего техника вспыхнула. Об этом сообщают Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
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“В Харьковской области барышня собственноручно сожгла БТР орков с помощью коктейля Молотова. Коня на скаку это уже атстой. Будь, как женщина из Харькова!”, — говорится в сообщении.
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