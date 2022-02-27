Бросила коктейль Молотова: в Харьковской области женщина собственноручно сожгла российский БТР

КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Харьковской области женщина собственноручно сожгла российский БТР. У него она бросила коктейль Молотова, после чего техника вспыхнула. Об этом сообщают Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины, передает УНН.