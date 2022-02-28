У Генштабі ЗСУ показали вразливі місця техніки російських окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Генеральний штаб Збройних сил України показав вразливі місця ворожої техніки, по яким можна бити коктейлями Молотова, пише УНН.
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“Вразливі місця ворожої техніки. Бий окупанта! Разом переможемо!” - пишуть у Генштабі.
Деталі
За даними Генштабу, вразливі місця вантажівок – лобове скло, решітка двигуна, шини, люк та безнобак.
У бронеавтомобілі “Тайфн” можна вражати верхню частину люка, решітку на кузові, лобове скло та шини. У “Тігра” слабкі місця – це люк, лобове скло, решітка на копоті, решітка двигуна та шини.
БТР-82А можна бити по люку, башті, лобовим люкам та шинам.
До кожної одиниці техніки Генштаб приводить ілюстрацію.
Нагадаємо
У Харківській області жінка власноруч спалила російський БТР. У нього вона кинула коктейль Молотова, після чого техніка спалахнула.