В Генштабе начали служебное расследование по полковника Ноздрачева: подробности

"Начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины полковник Алексей Ноздрачев не имел полномочий обнародовать любые заявления, выходящие за пределы его служебных обязанностей и компетенции возглавляемого им подразделения. По данному факту начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины назначено служебное расследование, о результатах которого будет проинформировано дополнительно", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе добавили, что те оценочные суждения, в том числе политического характера, которые были высказаны сегодня, 12 декабря, полковником Алексеем Ноздрачевым во время круглого стола - не являются позицией Генерального штаба и Вооруженных Сил Украины.

Как стало известно, сегодня, отвечая на вопрос журналиста о том, существует ли площадка для решения вопросов коммуникации с оккупированными территориями и ветеранами, полковник указал на "готовность украинской армии к реинтеграции с российской армией".

Ранее Загороднюк назначил служебное расследование из-за неаттестации "киборга" Межевикина.