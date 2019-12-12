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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 44489 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 103360 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 141461 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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В Генштабе начали служебное расследование по полковника Ноздрачева: подробности

В Генштабе начали служебное расследование по полковника Ноздрачева: подробности

Киев  •  УНН

 • 30727 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Рслан Хомчак назначил служебное расследование относительно полковника Алексея Ноздрачева, который указал на "готовность украинской армии к реинтеграции с российской". В ВСУ отмечают, он не имел полномочий обнародовать заявления, выходящие за пределы его служебных обязанностей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"Начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины полковник Алексей Ноздрачев не имел полномочий обнародовать любые заявления, выходящие за пределы его служебных обязанностей и компетенции возглавляемого им подразделения. По данному факту начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины назначено служебное расследование, о результатах которого будет проинформировано дополнительно", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе добавили, что те оценочные суждения, в том числе политического характера, которые были высказаны сегодня, 12 декабря, полковником Алексеем Ноздрачевым во время круглого стола - не являются позицией Генерального штаба и Вооруженных Сил Украины.

Как стало известно, сегодня, отвечая на вопрос журналиста о том, существует ли площадка для решения вопросов коммуникации с оккупированными территориями и ветеранами, полковник указал на "готовность украинской армии к реинтеграции с российской армией".

Ранее Загороднюк назначил служебное расследование из-за неаттестации "киборга" Межевикина.

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