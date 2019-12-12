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У Генштабі почали службове розслідування щодо полковника Ноздрачова: подробиці

У Генштабі почали службове розслідування щодо полковника Ноздрачова: подробиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України Рслан Хомчак призначив службове розслідування щодо полковника Олексія Ноздрачова, який зазначив про "готовність української армії до реінтеграції з російською". У ЗСУ наголошують, він не мав повноважень оприлюднювати заяви, що виходять за межі його службових обов’язків, передає УНН з посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

“Начальник Управління цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України полковник Олексій Ноздрачов не мав повноважень оприлюднювати будь-які заяви, що виходять за межі його службових обов’язків та компетенції очолюваного ним підрозділу. За даним фактом начальником Генерального штабу — Головнокомандувачем Збройних Сил України призначено службове розслідування, про результати якого буде поінформовано додатково”, — йдеться у повідомленні.

Також в Генштабі додали, що ті оціночні судження, в тому числі політичного характеру, що були висловлені сьогодні, 12 грудня, полковником Олексієм Ноздрачовим під час круглого столу — не є позицією Генерального штабу та Збройних Сил України.

Як стало відомо, сьогодні, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи існує майданчик для вирішення питань комунікації з окупованими територіями і ветеранами, полковник зазначив про "готовність української армії до реінтеграції з російською армією".

Раніше Загороднюк призначив службове розслідування через неатестацію "кіборга" Межевікіна.

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