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Загороднюк призначив службове розслідування через неатестацію "кіборга" Межевікіна

Загороднюк призначив службове розслідування через неатестацію "кіборга" Межевікіна

Київ • УНН

 • 14717 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Міністр оборони України Андрій Загороднюк призначив службове розслідування та взяв на особистий контроль справу "кіборга" Євгена Межевікіна після його неатестації. Про це він записав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Ситуацію навколо Євгена Межевікіна знаю. Щойно говорив з ним по телефону. Призначаю службове розслідування, щоби з’ясувати реальний стан речей в підрозділі, де служить Євген. Після цього ухвалю відповідні рішення, які будуть оприлюднені. Це питання беру на особистий контроль", - зазначив міністр.

Загороднюк також наголосив, що бійців треба мотивувати, а не створювати перепони.

"Окремо хочу звернутися до командирів. Ви маєте чітко розуміти, що кожен воїн з бойовим досвідом - це наша найбільша цінність. Ми повинні підтримувати їх і мотивувати служити в ЗСУ, а не створювати перепони та оцінювати їхню роль виключно по "оцінних картках", - додав він.

Зазначимо, що у документі, який Євген Межевікін опублікував на сторінці в Facebook, зазначено, що підполковник часто перебував на лікарняному і у відпустці, не повністю виконував свої обов'язки. Через що зроблений висновок, що він не відповідає посаді заступника начальника управління підготовки військової частини.

Так, за рівень теоретичних і практичних умінь йому поставили по три бали.

Межевікін прокоментував це словами: "Тепер мене потрібно по атестації убирати з посади".

Додамо, підполковник Євген Межевікін є кіборгом Донецького аеропорту.

Нагадаємо, від початку 2019 року в Україні за вироком суду з військової служби було звільнено 21 офіцера

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