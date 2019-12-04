Загороднюк призначив службове розслідування через неатестацію "кіборга" Межевікіна

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Міністр оборони України Андрій Загороднюк призначив службове розслідування та взяв на особистий контроль справу "кіборга" Євгена Межевікіна після його неатестації. Про це він записав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.