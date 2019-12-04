Загороднюк призначив службове розслідування через неатестацію "кіборга" Межевікіна
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Міністр оборони України Андрій Загороднюк призначив службове розслідування та взяв на особистий контроль справу "кіборга" Євгена Межевікіна після його неатестації. Про це він записав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Ситуацію навколо Євгена Межевікіна знаю. Щойно говорив з ним по телефону. Призначаю службове розслідування, щоби з’ясувати реальний стан речей в підрозділі, де служить Євген. Після цього ухвалю відповідні рішення, які будуть оприлюднені. Це питання беру на особистий контроль", - зазначив міністр.
Загороднюк також наголосив, що бійців треба мотивувати, а не створювати перепони.
"Окремо хочу звернутися до командирів. Ви маєте чітко розуміти, що кожен воїн з бойовим досвідом - це наша найбільша цінність. Ми повинні підтримувати їх і мотивувати служити в ЗСУ, а не створювати перепони та оцінювати їхню роль виключно по "оцінних картках", - додав він.
Зазначимо, що у документі, який Євген Межевікін опублікував на сторінці в Facebook, зазначено, що підполковник часто перебував на лікарняному і у відпустці, не повністю виконував свої обов'язки. Через що зроблений висновок, що він не відповідає посаді заступника начальника управління підготовки військової частини.
Так, за рівень теоретичних і практичних умінь йому поставили по три бали.
Межевікін прокоментував це словами: "Тепер мене потрібно по атестації убирати з посади".
Додамо, підполковник Євген Межевікін є кіборгом Донецького аеропорту.
Нагадаємо, від початку 2019 року в Україні за вироком суду з військової служби було звільнено 21 офіцера.