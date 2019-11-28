З початку року в Україні за рішенням суду звільнили зі служби більше 20 офіцерів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Від початку 2019 року в Україні за вироком суду з військової служби було звільнено 21 офіцера. Про це УНН повідомили в Міністерстві борони України у відповідь на запит.
Так, від початку 2019 року, станом на 25 листопада, в Україні з військової служби за вироком суду звільнено 21 особу офіцерського складу.
Додамо, що у 2018 році за вироком суду з військової служби було звільнено 20 осіб офіцерського складу.
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