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З початку року в Україні за рішенням суду звільнили зі служби більше 20 офіцерів

Київ • УНН

 • 9560 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Від початку 2019 року в Україні за вироком суду з військової служби було звільнено 21 офіцера. Про це УНН повідомили в Міністерстві борони України у відповідь на запит.

Так, від початку 2019 року, станом на 25 листопада, в Україні з військової служби за вироком суду звільнено 21 особу офіцерського складу.

Додамо, що у 2018 році за вироком суду з військової служби було звільнено 20 осіб офіцерського складу.

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