С начала года в Украине по решению суда уволили со службы более 20 офицеров
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. С начала 2019 году в Украине по приговору суда с военной службы были уволены 21 офицера. Об этом УНН сообщили в Министерстве бороны Украины в ответ на запрос.
Так, с начала 2019 года, по состоянию на 25 ноября, в Украине с военной службы по приговору суда уволено 21 лицо из офицерского состава.
Добавим, что в 2018 году по приговору суда с военной службы были уволены 20 человек офицерского состава.
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