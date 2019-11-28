С начала года в Украине по решению суда уволили со службы более 20 офицеров

Так, с начала 2019 года, по состоянию на 25 ноября, в Украине с военной службы по приговору суда уволено 21 лицо из офицерского состава.

Добавим, что в 2018 году по приговору суда с военной службы были уволены 20 человек офицерского состава.

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