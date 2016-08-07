В Генштабе не исключили активизации боевых действий со стороны НВФ накануне Дня независимости Украины

"Здесь мы с вами находимся в определенной плоскости наших предположений и определенных соображений такого рода (о возможном наступлении боевиков 24 августа - ред.). Вообще, мы очень часто сталкиваемся с тем, что боевики начинают интенсификацию боевых действий, это значит, повышают количество и плотность огня по нашим позициям накануне каких-либо значительных событий, будь то встреча в нормандском или минском формате, или какие-то ключевые, в том числе и государственные праздники", - сообщил В.Селезнев.

По его словам, нельзя исключать любые провокации накануне 24 августа.

"Мы не исключаем любые варианты провокаций со стороны российских боевиков и российско-оккупационных войск. К сожалению, это наши реалии. Важно знать всем нам то, что у нас есть соответствующие адекватные меры реагирования. Учения, которые у нас были на позапрошлой неделе, "Южный ветер-2016", как раз были направлены на то, чтобы проверить на практике, насколько ВСУ способны выполнить поставленные задачи, выполняя задачи в новых операционных районах - для того, чтобы в любой ситуации, связанной с обострением ситуации (не только на востоке нашей страны, но и в других оперативных районах нашей страны - на юге), ВСУ могли выполнить не только "на бумаге", как говорится, а на практике", - добавил В.Селезнев.

Подобные учения также показали, что ВСУ готовы к реагированию на провокации на юге Украины.

"Они (обучение - ред.) показали, что ВСУ могут адекватно реагировать на подобные вызовы. Так же, как те события, разворачивающиеся вдоль государственной границы между Херсонской областью и оккупированным Крымом - так же нам позволяет достаточно уверенно смотреть в будущее", - отметил В.Селезнев.

В.Селезнев также прокомментировал заявления боевиков о активизации боевых действий после нападения на главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого с целью "мести" украинский военным.

"Все эти события происходили на территории, которая является "самопровозглашенной ЛНР", конечно, наши правоохранительные органы Украины не имеют возможности провести соответствующие следственные действия... Надо четко понимать, что эти проблемы, которые есть сейчас у руководства "самопровозглашенных республик", связаны с определенным распределением полномочий - там за тем нападением могут стоять любые силы... А по соответствующим реакциям, обвинения украинской стороны - Украина, ВСУ, абсолютно четко и взвешенно осуществляют выполнение минских соглашений", - сообщил В.Селезнев.

Как сообщал УНН, по словам спикера АП по вопросам АТО Андрея Лысенко, в любой момент в зоне АТО может быть эскалация конфликта, в частности наступление боевиков на позиции украинских военных.