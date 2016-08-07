У Генштабі не виключили активізацію бойових дій з боку НЗФ напередодні Дня незалежності України

“Тут ми з вами перебуваємо у певній площині наших припущень та певних міркувань такого роду (про можливий наступ бойовиків 24 серпня — ред.). Взагалі, ми дуже часто стикаємося з тим, що бойовики починають інтенсифікацію бойових дій, це значить, підвищують кількість та плотність вогню по наших позиціях напередодні якихось значних подій, чи то зустріч у нормандському або мінському форматі, чи якісь ключові, у тому числі і державні, свята”, — повідомив В.Селезньов.

За його словами, не можна виключати будь-які провокації напередодні 24 серпня.

“Ми не виключаємо будь-які варіанти провокацій з боку російських бойовиків та російсько-окупаційних військ. На жаль, це наші реалії. Важливо знати усім нам, те, що у нас є відповідні адекватні заходи реагування. Навчання, які у нас були на позаминулому тижні, „Південний вітер-2016“, саме були спрямовані на те, щоб перевірити на практиці, наскільки ЗСУ спроможні виконати поставлені завдання, виконуючи завдання в нових операційних районах — для того, щоби у будь-якій ситуації, пов’язаною із загостренням ситуації (не лише на сході нашої країни, а й в інших оперативних районах нашої країни — на півдні), ЗСУ мали можливість виконати не лише „на папері“, як то кажуть, а на практиці”, — додав В.Селезньов.

Подібні навчання також засвідчили, що ЗСУ готові до реагування на провокації на півдні України.

“Вони (навчання — ред.) засвідчили, що ЗСУ можуть адекватно реагувати на подібні виклики. Так само, як ті події, що розгортаються вздовж державного кордону між Херсонською областю і окупованим Кримом — так само нам дозволяє достатньо впевнено дивитися у майбутнє”, — зазначив В.Селезньов.

В.Селезньов також прокоментував заяви бойовиків про активізацію бойових дій після нападу на ватажка “ЛНР” Ігора Плотницького з метою “помсти” українським військовим.

“Всі ці події відбувалися на території, яка є „самопроголошеною ЛНР“ то, звичайно, наші правоохоронні органи України не мають можливості провести відповідні слідчі дії... Треба чітко розуміти, що ці проблеми, які є нині у керівництва „самопроголошених республік“, пов’язані з певним розподілом повноважень — там за тим нападом можуть стояти будь-які сили... А щодо відповідних реакції, звинувачення української сторони — Україна, ЗСУ, абсолютно чітко та виважено здійснюють виконання мінських угод”, — повідомив В.Селезньов.

Як повідомляв УНН, за словами речника АП з питань АТО Андрія Лисенко, будь-якої миті в зоні АТО може бути ескалація конфлікту, зокрема наступ бойовиків на позиції українських військових.