В Хельсинки открылось "представительство ДНР"

"Сегодня, 9 декабря, в Хельсинки состоялось торжественное открытие "Представительского центра ДНР в Финляндии "", - говорится в сообщении.

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Напомним, в Марселе появился "Представительский центр во Франции Донецкой Народной Республики" . В посольстве Франции в Украине отметили, что создание зарегистрировано в статусе общественного объединения.