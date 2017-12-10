В Хельсинки открылось "представительство ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Хельсинки открылось "представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР)", сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Сегодня, 9 декабря, в Хельсинки состоялось торжественное открытие "Представительского центра ДНР в Финляндии "", - говорится в сообщении.
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Напомним, в Марселе появился "Представительский центр во Франции Донецкой Народной Республики" . В посольстве Франции в Украине отметили, что создание зарегистрировано в статусе общественного объединения.