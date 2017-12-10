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У Гельсінкі відкрилося "представництво ДНР"

У Гельсінкі відкрилося "представництво ДНР"

Київ • УНН

 • 14542 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. У Гельсінкі відкрилося "представництво самопроголошеної Донецької народної республіки (ДНР)", повідомляє  УНН з посиланням на РИА "Новости".

"Сьогодні, 9 грудня, в місті Гельсінкі відбулося урочисте відкриття "Представницького центру ДНР в Фінляндії"", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, У Марселі з'явився "Представницький центр у Франції Донецької Народної Республіки". У посольстві Франції в Україні зазначили, що утворення зареєстроване в статусі громадського об’єднання.

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