У Гельсінкі відкрилося "представництво ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У Гельсінкі відкрилося "представництво самопроголошеної Донецької народної республіки (ДНР)", повідомляє УНН з посиланням на РИА "Новости".
"Сьогодні, 9 грудня, в місті Гельсінкі відбулося урочисте відкриття "Представницького центру ДНР в Фінляндії"", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, У Марселі з'явився "Представницький центр у Франції Донецької Народної Республіки". У посольстві Франції в Україні зазначили, що утворення зареєстроване в статусі громадського об’єднання.