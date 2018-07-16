В Хельсинки развернули плакат в поддержку Сенцова
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. В Хельсинки, где сегодня проходит встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, развернули плакат в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров, передает УНН.
"Олег сейчас в Хельсинки ...", - написал Олефиров.
Кроме того, в Хельсинки проходят акции в поддержку других политзаключенных и против российской агрессии в Украине.
Напомним, в Хельсинки началась двусторонняя встреча тет-а-тет президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа.
Трамп и Путин пожали друг другу руки. В начале встречи двух лидеров возникло небольшое неудобство: президент Трамп сначала подмигнул Путину, а затем президенты не могли решить, кому выступать первым. Наконец, первым начал Путин.
Как сообщал УНН, 13 июля было опубликовано первое за два года видео из колонии с украинским политзаключенным Олегом Сенцовым. Видео было записано на 18-й день его голодовки. Сейчас он голодает уже более 60 дней.
Ще одна світлинка з Гельсінкі... pic.twitter.com/JQ5a4LD4cz— Andrii Olefirov (@AndriiOlefirov) 16 липня 2018 р.
для пу pic.twitter.com/GOLHgsHAtJ— Andrii Olefirov (@AndriiOlefirov) 16 липня 2018 р.
Олег зараз у Гельсінкі...#FreeSentsov pic.twitter.com/u19zcNVpKQ— Andrii Olefirov (@AndriiOlefirov) 16 липня 2018 р.