В Хельсинки развернули плакат в поддержку Сенцова

"Олег сейчас в Хельсинки ...", - написал Олефиров.

Кроме того, в Хельсинки проходят акции в поддержку других политзаключенных и против российской агрессии в Украине.

Напомним, в Хельсинки началась двусторонняя встреча тет-а-тет президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа.

Трамп и Путин пожали друг другу руки. В начале встречи двух лидеров возникло небольшое неудобство: президент Трамп сначала подмигнул Путину, а затем президенты не могли решить, кому выступать первым. Наконец, первым начал Путин.

Как сообщал УНН, 13 июля было опубликовано первое за два года видео из колонии с украинским политзаключенным Олегом Сенцовым. Видео было записано на 18-й день его голодовки. Сейчас он голодает уже более 60 дней.

Ще одна світлинка з Гельсінкі... pic.twitter.com/JQ5a4LD4cz

для пу pic.twitter.com/GOLHgsHAtJ

Олег зараз у Гельсінкі...#FreeSentsov pic.twitter.com/u19zcNVpKQ