У Гельсінкі розгорнули плакат на підтримку Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. У Гельсінкі, де сьогодні відбувається зустріч президентів Росії та США Володимира Путіна та Дональда Трампа, розгорнули плакат на підтримку українського політв’язня Олега Сенцова. Про це у Twitter повідомив посол України в Фінляндії Андрій Олефіров, передає УНН.
"Олег зараз у Гельсінкі...", - написав Олефіров.
Крім того, у Гельсінкі проходять акції на підтримку інших політв’язнів та проти російської агресії в Україні.
Нагадаємо, у Гельсінкі почалась двостороння зустріч віч-на-віч президентів РФ Володимира Путіна і США Дональда Трампа.
Трамп і Путін потиснули одне одному руки. На початку зустрічі двох лідерів виникла невелика незручність: президент Трамп спочатку підморгнув Путіну, а потім президенти не могли вирішити, кому виступати першим. Врешті, першим почав Путін.
Як повідомляв УНН, 13 липня було опубліковане перше за два роки відео з колонії з українським політв’язнем Олегом Сенцовим. Відео було записане на 18-й день його голодування. Зараз він голодує вже понад 60 днів.
Ще одна світлинка з Гельсінкі... pic.twitter.com/JQ5a4LD4cz— Andrii Olefirov (@AndriiOlefirov) 16 липня 2018 р.
для пу pic.twitter.com/GOLHgsHAtJ— Andrii Olefirov (@AndriiOlefirov) 16 липня 2018 р.
Олег зараз у Гельсінкі...#FreeSentsov pic.twitter.com/u19zcNVpKQ— Andrii Olefirov (@AndriiOlefirov) 16 липня 2018 р.