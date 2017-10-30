В Польше заявили о гибели гражданина Украины

Сообщается, что ремонт Мариацкой базилики (Успения Пресвятой Девы Марии) в Гданске продолжается уже много недель. Воскресенье 29 октября для рабочих была выходным, однако, как установила полиция, двух работников вызвали из-за чрезвычайной ситуации.

По предварительным данным, на высоте 35 метров начала собираться вода и рабочие должны были ее скачать. Один из мужчин вошел на леса и упал на нижний ярус. В результате полученных травм он скончался на месте.

Как сообщила пресс-секретарь Городской комендатуры полиции в Гданске Маґдалена Циска, причина смерти 41-летнего гражданина Украины устанавливается. Больше информации появится после вскрытия тела погибшего.

Как сообщал УНН, польские пограничники проводят тщательный осмотр автомобилей и граждан Украины на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск".