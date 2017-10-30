У Польщі заявили про загибель громадянина України

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Громадянин України, який працював на риштуванні при Базиліці Внебовзяття Пресвятої Діви Марії у Ґданську помер унаслідок отриманих травм під час ремонтних робіт, передає УНН з посиланням на Польськ радіо.

Повідомляється, що ремонт Маріацької базиліки (Внебовзяття Пресвятої Діви Марії) у Ґданську триває вже багато тижнів, храм обставлений риштуваннями. Неділя 29 жовтня для робітників була вихідним, проте, як встановила поліція, двох працівників викликали через надзвичайну ситуацію.

За попередніми даними, на висоті 35 метрів почала збиратися вода і робітники мали її викачати. Один з чоловіків увійшов на риштування і впав на нижчий ярус. Унаслідок отриманих травм він помер на місці.

Як повідомила речниця Міської комендатури поліції в Ґданську Маґдалєна Ціска, причина смерті 41-річного громадянина України встановлюється. Більше інформації з’явиться після розтину тіла загиблого.

Як повідомляв УНН, польські прикордонники проводять ретельний огляд автомобілів і громадян України на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

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