В "Газпроме" заявили о переговорах с "Нафтогазом" о возобновлении поставок газа
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Российский "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" ведут переговоры, перспективы возобновления поставок газа в страну зависят от наличия у нее средств. Об этом сообщил председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Отвечая на вопрос, как идут переговоры с "Нафтогазом" по восстановлению поставок газа, В.Зубков сказал: "Идут (переговоры - ред.). Как шли, так и идут".
"Все money-money", - добавил он, отвечая на вопрос, каковы перспективы возобновления поставок.
"Нафтогаз Украины" не закупает газ у "Газпрома" с ноября 2015 года. На прошлой неделе украинская компания заявила, что готова возобновить закупки газа из РФ на условиях предыдущих "зимних пакетов".
Вице-президент Еврокомиссии по Энергосоюза Марош Шефчович 25 ноября предложил главе Минэнерго РФ Александру Новаку провести в ближайшие дни трехсторонние переговоры по газу с участием Украины в Брюсселе. Р.Новак сказал, что трехсторонняя встреча по газу РФ, Украина и ЕК состоится, скорее всего, в декабре.