У "Газпромі" заявили про перемовини з "Нафтогазом" про відновлення поставок газу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Російський "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" ведуть переговори, перспективи відновлення поставок газу в країну залежать від наявності у неї коштів. Про це повідомив голова ради директорів "Газпрому" Віктор Зубков, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
Відповідаючи на питання, як йдуть переговори з "Нафтогазом" щодо відновлення поставок газу, В.Зубков сказав: "Йдуть (переговори - ред.). Як йшли, так і йдуть".
"Все money-money", - додав він, відповідаючи на питання, які перспективи відновлення поставок.
"Нафтогаз України" не закуповує газ у "Газпрому" з листопада 2015 року. Минулого тижня українська компанія заявила, що готова відновити закупівлі газу з РФ на умовах попередніх "зимових пакетів".
Віце-президент Єврокомісії з Енергосоюзу Марош Шефчович 25 листопада запропонував очільнику міненерго РФ Олександру Новаку провести в найближчі дні тристоронні переговори щодо газу з участю України в Брюсселі. О.Новак сказав, що тристороння зустріч щодо газу РФ, України і ЄК відбудеться, швидше за все, в грудні.
Голова Міненерговугілля Ігор Насалик сказав, що ще не має інформації про те, коли можуть відбутися тристоронні перемовини у форматі Україна-Єврокомісія-Росія щодо газу.