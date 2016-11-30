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У "Газпромі" заявили про перемовини з "Нафтогазом" про відновлення поставок газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Російський "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" ведуть переговори, перспективи відновлення поставок газу в країну залежать від наявності у неї коштів. Про це повідомив голова ради директорів "Газпрому" Віктор Зубков, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

У "Газпромі" заявили про перемовини з "Нафтогазом" про відновлення поставок газу

Відповідаючи на питання, як йдуть переговори з "Нафтогазом" щодо відновлення поставок газу, В.Зубков сказав: "Йдуть (переговори - ред.). Як йшли, так і йдуть".

"Все money-money", - додав він, відповідаючи на питання, які перспективи відновлення поставок.

"Нафтогаз України" не закуповує газ у "Газпрому" з листопада 2015 року. Минулого тижня українська компанія заявила, що готова відновити закупівлі газу з РФ на умовах попередніх "зимових пакетів".

Віце-президент Єврокомісії з Енергосоюзу Марош Шефчович 25 листопада запропонував очільнику міненерго РФ Олександру Новаку провести в найближчі дні тристоронні переговори щодо газу з участю України в Брюсселі. О.Новак сказав, що тристороння зустріч щодо газу РФ, України і ЄК відбудеться, швидше за все, в грудні.

Голова Міненерговугілля Ігор Насалик сказав, що ще не має інформації про те, коли можуть відбутися тристоронні перемовини у форматі Україна-Єврокомісія-Росія щодо газу.

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