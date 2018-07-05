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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 90226 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 113531 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 134385 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 141175 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 178440 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155824 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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В "Газпроме" опровергли возобновление ареста своих акций

В "Газпроме" опровергли возобновление ареста своих акций

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. В “Газпроме” утверждают, что швейцарский суд не возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, передает УНН со ссылкой на сообщение российского монополиста.

“Заявление „Нафтогаза Украины“ о том, что суд кантона Цуг (Швейцария) возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, не соответствует действительности”, — заявили в компании.

Так, согласно информации “Газпрома”, швейцарский суд 29 июня 2018 года приостановил действие исключения акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG из составленных приставами сертификатов о наложении обеспечительных мер на активы “Газпрома” в этих компаниях.

“Исключение акций приостановлено на срок рассмотрения заявления „Нафтогаза Украины“ об оспаривании действий судебных приставов”, — утверждают в “Газпроме”.

Напомним, вчера “Нафтогаз” заявил, что высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, последняя из которых строит газопровод “Северный поток-2”.

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