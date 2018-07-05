У "Газпромі" спростували відновлення арешту своїх акцій
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. У “Газпромі” стверджують, що швейцарський суд не відновив арешт акцій Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG, передає УНН з посиланням на повідомлення російського монополіста.
“Заява „Нафтогазу України“ про те, що суд кантону Цуг (Швейцарія) поновив арешт акцій Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG, не відповідає дійсності”, — заявили в компанії.
Так, згідно з інформацією “Газпрому”, швейцарський суд 29 червня 2018 року призупинив дію виключення акцій Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG зі складених приставами сертифікатів про накладення забезпечувальних заходів на активи “Газпрому” в цих компаніях.
“Виключення акцій призупинено на термін розгляду заяви „Нафтогазу України“ про оскарження дій судових приставів”, — стверджують в “Газпромі”.
Нагадаємо, вчора “Нафтогаз” заявив, що вищий суд швейцарського кантону Цуг відновив арешт акцій компаній Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG, остання з яких будує газопровід “Північний потік-2”.