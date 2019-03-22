В Гане столкнулись автобусы, минимум 60 погибших

ДТП произошло в пятницу утром в округе Северный Кинтампо. После лобового столкновения один из автобусов загорелся, все пассажиры погибли на месте. Другой перевернулся в кювет, нескольким пассажирам удалось выжить. Пострадавшие были доставлены в местную больницу.

Вероятной причиной аварии называют то, что водитель одного из транспортных средств уснул за рулем и выехал на встречную полосу.

Правоохранители расследуют обстоятельства инцидента.

Как сообщал УНН, в Турции перевернулся автобус с детьми с синдромом Дауна.