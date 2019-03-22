У Гані зіткнулися автобуси, мінімум 60 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Гані на заході Африки через лобове зіткнення автобусів загинули щонайменше 60 пасажирів. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC News.
ДТП сталося в п'ятницю вранці в окрузі Північний Кінтампо. Після лобового зіткнення один з автобусів загорівся, всі пасажири загинули на місці. Інший перекинувся в кювет, декільком пасажирам вдалося вижити. Постраждалі були доставлені в місцеву лікарню.
Ймовірною причиною аварії називають те, що водій одного з транспортних засобів заснув за кермом і виїхав на зустрічну смугу.
Правоохоронці розслідують обставини інциденту.
Як повідомляв УНН, в Туреччині перекинувся автобус з дітьми з синдромом Дауна.