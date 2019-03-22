В Турции перевернулся автобус с детьми с синдромом Дауна

Автобус направлялся в один из районов Измира – Байракли. Он врезался в бетонное ограждение, столкнулся с автомобилем и перевернулся, это осложнило движение транспортных средств.

На место происшествия направили машины медиков и пожарных бригад.

На борту автобуса находилось 28 пассажиров и водитель. Сообщается, что дети в сопровождении родителей ехали из школы в Центр профессионального обучения.

Люди получили травмы различной степени тяжести, 4 из них доставили в больницы.

Как сообщал УНН, в Таиланде 31 человек пострадал в аварии с рейсовым автобусом.