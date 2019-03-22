У Туреччині перекинувся автобус з дітьми з синдромом Дауна
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Туреччині в Ізмірі перекинувся автобус, який перевозив дітей з синдромом Дауна та їх батьків. Про це повідомляє CNN Turk, передає УНН.
Автобус прямував в один з районів Ізміра - Байраклі. Він врізався в бетонну огорожу, зіткнувся з автомобілем і перекинувся, що ускладнило рух транспортних засобів.
На місце події направили машини медиків і пожежних бригад.
На борту автобуса перебувало 28 пасажирів і водій. Повідомляється, що діти в супроводі батьків їхали зі школи в Центр професійного навчання.
Люди отримали травми різного ступеня тяжкості, 4 з них доставили у лікарні.
Як повідомляв УНН, в Таїланді 31 людина постраждала в аварії з рейсовим автобусом.