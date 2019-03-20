В Таїланді 31 людина постраждала в аварії з рейсовим автобусом
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Щонайменше 31 людина постраждала в результаті дорожньо-транспортної пригоди з рейсовим автобусом в Таїланді. Як в середу повідомила газета Bangkok Post, аварія сталася в північно-східній провінції Накхонратчасіма, передає УНН.
За даними рятувальної команди, автобус, що перевозив 44 пасажирів, з'їхав з шосе в розділову канаву і перекинувся.
Всі постраждалі були доставлені в лікарню. Двоє з них отримали серйозні травми. Поліція вважає, що водій транспортного засобу задрімав за кермом.
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Як повідомляв УНН, озброєні невідомі викрали в неділю 19 пасажирів автобуса, що прямував з міста Тампіко в місто Рейноса в штаті Тамауліпас на північному сході Мексики.