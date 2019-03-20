В Таиланде 31 человек пострадал в аварии с рейсовым автобусом

По данным спасательной команды, автобус, перевозивший 44 пассажиров, съехал с шоссе в разделительную канаву и перевернулся.

Все пострадавшие были доставлены в больницу. Двое из них получили серьезные травмы. Полиция считает, что водитель транспортного средства уснул за рулем.

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Как сообщал УНН, вооруженные неизвестные похитили в воскресенье 19 пассажиров автобуса, следовавшего из города Тампико в город Рейноса в штате Тамаулипас на северо-востоке Мексики.