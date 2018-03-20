В G7 поддержали отмену или изменение э-декларирования для антикоррупционеров
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Послы группы стран "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада), а также посольство Швейцарии, призвали украинскую власть соблюдать рекомендации Венецианской Комиссии относительно э-декларирования для антикоррупционных активистов. Об этом говорится в сообщении послов в Twitter, передает УНН.
"Требования по е-декларированию для антикоррупционных активистов и международных членов наблюдательных советов государственных компаний не соответствуют международным обязательствам Украины и лучшим практикам, негативно влияют на международную помощь и препятствуют борьбе с коррупцией", - говорится в сообщении послов стран "Большой семерки".
Послы группы стран G7 выразили поддержку рекомендациям Венецианской Комиссии об отмене или изменения относительно строгих требований по финансовой отчетности и раскрытию информации для общественных активистов.
"Группа стран "Большой семерки" (G7) решительно поддерживает рекомендации Венецианской Комиссии об отмене этих требований и ожидает законодательное урегулирование, что позволит выполнить эти рекомендации или отложить применение закона, до 1 апреля", - говорится в сообщении послов стран "Большой семерки" .
Ранее посольство Швейцарии в Twitter также призвал Верховную Раду в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии "отменить е-декларирование для антикоррупционных активистов в Украине и предотвратить внедрению новых требований финансовой отчетности для необщественных организаций".
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко призвал отменить электронное декларирование для активистов-антикоррупционеров.