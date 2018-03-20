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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 19277 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 24606 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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В G7 поддержали отмену или изменение э-декларирования для антикоррупционеров

В G7 поддержали отмену или изменение э-декларирования для антикоррупционеров

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Послы группы стран "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада), а также посольство Швейцарии, призвали украинскую власть соблюдать рекомендации Венецианской Комиссии относительно э-декларирования для антикоррупционных активистов. Об этом говорится в сообщении послов в Twitter, передает УНН.

"Требования по е-декларированию для антикоррупционных активистов и международных членов наблюдательных советов государственных компаний не соответствуют международным обязательствам Украины и лучшим практикам, негативно влияют на международную помощь и препятствуют борьбе с коррупцией", - говорится в сообщении послов стран "Большой семерки".

Послы группы стран G7 выразили поддержку рекомендациям Венецианской Комиссии об отмене или изменения относительно строгих требований по финансовой отчетности и раскрытию информации для общественных активистов.

"Группа стран "Большой семерки" (G7) решительно поддерживает рекомендации Венецианской Комиссии об отмене этих требований и ожидает законодательное урегулирование, что позволит выполнить эти рекомендации или отложить применение закона, до 1 апреля", - говорится в сообщении послов стран "Большой семерки" .

Ранее посольство Швейцарии в Twitter также призвал Верховную Раду в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии "отменить е-декларирование для антикоррупционных активистов в Украине и предотвратить внедрению новых требований финансовой отчетности для необщественных организаций".

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко призвал отменить электронное декларирование для активистов-антикоррупционеров.

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