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У G7 підтримали скасування або зміну е-декларування для антикорупціонерів

У G7 підтримали скасування або зміну е-декларування для антикорупціонерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Посли групи країн "Великої сімки“( США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Канада), а також посольство Швейцарії, закликали українську владу дотримуватися рекомендації Венеційської Комісії щодо е-декларування для антикорупційних активістів. Про це йдеться в повідомленні послів у Twitter, передає УНН.

“Вимоги щодо е-декларування для антикорупційних активістів та міжнародних членів наглядових рад державних компаній не відповідають міжнародним зобов’язанням України та кращим практикам, негативно впливають на міжнародну допомогу та перешкоджають боротьбі з корупцією”, — йдеться в повідомленні послів країн “Великої сімки”.

Посли групи країн G7 висловили підтримку рекомендаціям Венеційської комісії щодо скасування або зміни до суворих вимог щодо фінансової звітності та розкриття інформації для громадських активістів.

“Група країн „Великої сімки“ (G7) рішуче підтримує рекомендації Венеційської Комісії щодо скасування цих вимог та очікує на законодавче врегулювання, що дозволить виконати ці рекомендації або відкласти застосування закону, до 1 квітня”, — зазначено в повідомлені послів країн “Великої сімки”.

Раніше посольство Швейцарії в Twitter також закликало Верховну Раду у відповідності з рекомендаціями Венеціанської Комісії “скасувати е-декларування для антикорупційних активістів в Україні та запобігти впровадженню нових вимог фінансової звітності для негромадських організацій”.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко закликав скасувати електронне декларування для активістів-антикорупціонерів.

Українські Національні Новини

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