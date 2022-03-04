В G7 согласились уменьшать зависимость от российского газа - глава МИД Британии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Глава британского МИД Лиз Трасс сообщила, что лидеры стран “Группы семи” согласовали уменьшение зависимости от российских энергоресурсов. Об этом она написала в своем Twitter, передает УНН.
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"Мои коллеги в G7 – США, Франция, Италия, Германия, Япония, ЕС и Канада и я соглашаемся, что мы должны со временем уменьшать зависимость от российских энергоресурсов. Мы вместе будем поддерживать Украину, подрывать экономику России санкциями и работать над тем, чтобы Путин проиграл", – написала она.
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Европейский союз готов ввести дополнительные санкции против России, если президент Владимир Путин не остановит войну в Украине, заявила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.