ЕС готов принять дополнительные санкции против России, если война не прекратится — глава Еврокомиссии

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"Мы знаем, что этот конфликт далек от завершения, и чтобы быть предельно ясным, мы готовы принять дальнейшие жесткие меры, если Путин не остановит и не вернет назад развязанную им войну", — сказала она вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе.

"Благодаря этой координации (с Соединенными Штатами) мы вместе разработали и ввели санкции в рекордно короткие сроки. Санкции, демонстрирующие нашу решимость, заставить Путина заплатить цену за свою войну. Мы не относимся к этим мерам легкомысленно, но ясно, что нам надо действовать", — добавила фон дер Ляйен.

Детали

Фон дер Ляйен отметила, что более 40 стран в настоящее время "частично или полностью" присоединились к санкциям, заявив, что это "свидетельство решимости мирового сообщества отвергнуть это вторжение".

Выступая после фон дер Ляйен, Блинкен похвалил Европейский союз за его реакцию на действия России, заявив, что "этот союз силен, он сплочен и действует".

"Если мы позволим безнаказанно нарушать эти принципы, то мы откроем ящик Пандоры в каждом уголке мира, чтобы это происходило снова, снова и снова", - подчеркнул Блинкен.

Он также предупредил, что война в Украине "может закончиться нескоро" и что США и европейские союзники должны оказывать жесткое давление на Россию, пока она не закончится.

"К сожалению, к сожалению, это может закончиться нескоро", - заметил он.

"Мы должны поддерживать это, пока оно не прекратится, пока не закончится война", - добавил Блинкен.