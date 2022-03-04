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ЄС готовий ухвалити додаткові санкції проти Росії, якщо війна не припиниться — глава Єврокомісії

ЄС готовий ухвалити додаткові санкції проти Росії, якщо війна не припиниться — глава Єврокомісії

Київ • УНН

 • 124516 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Європейський союз готовий запровадити додаткові санкції проти Росії, якщо президент Володимир Путін не зупинить війну в Україні, заявила у п'ятницю голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, передає УНН.

Цитата

"Ми знаємо, що цей конфлікт далекий від завершення, і щоб бути гранично ясним, ми готові вжити подальших жорстких заходів, якщо Путін не зупинить і не поверне назад розв'язану ним війну", — сказала вона разом із держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Брюсселі.

"Завдяки цій координації (зі Сполученими Штатами) ми разом розробили та ввели санкції у рекордно короткі терміни. Санкції, що демонструють нашу рішучість, змусити Путіна заплатити ціну за свою війну. Ми не відносимось до цих заходів легковажно, але ясно, що нам треба діяти", — додала фон дер Ляйєн.

Деталі

Фон дер Ляйєн зазначила, що понад 40 країн нині "частково або повністю" приєдналися до санкцій, заявивши, що це "свідчення рішучості світової спільноти відкинути це вторгнення".

Виступаючи після фон дер Ляйєн, Блінкен похвалив Європейський союз за його реакцію на дії Росії, заявивши, що "цей союз сильний, він згуртований і діє".

"Якщо ми дозволимо безкарно порушувати ці принципи, то ми відкриємо скриньку Пандори в кожному куточку світу, щоб це відбувалося знову, знову і знову", - підкреслив Блінкен.

Він також попередив, що війна в Україні "може закінчитися нескоро" і що США та європейські союзники мають чинити жорсткий тиск на Росію, доки вона не закінчиться.

"На жаль, на жаль, це може закінчитися нескоро", - зауважив він.

"Ми повинні підтримувати це, поки воно не припиниться, поки не закінчиться війна", - додав Блінкен.

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