У G7 погодилися зменшувати залежність від російського газу - глава МЗС Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Глава британського МЗС Ліз Трасс повідомила, що лідери країн "Групи семи" погодили зменшення залежності від російських енергоресурсів. Про це вона написала у своєму Twitter, передає УНН.
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"Мої колеги в G7 - США, Франція, Італія, Німеччина, Японія, ЄС і Канада і я погоджуємося, що ми повинні з часом зменшувати залежність від російських енергоресурсів. Ми разом будемо підтримувати Україну, підривати економіку Росії санкціями і працювати над тим, щоб Путін програв", - написала вона.
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Європейський союз готовий ввести додаткові санкції проти Росії, якщо президент Володимир Путін не зупинить війну в Україні, заявила у п'ятницю глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.