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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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У G7 погодилися зменшувати залежність від російського газу - глава МЗС Британії

У G7 погодилися зменшувати залежність від російського газу - глава МЗС Британії

Київ • УНН

 • 98284 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Глава британського МЗС Ліз Трасс повідомила, що лідери країн "Групи семи" погодили зменшення залежності від російських енергоресурсів. Про це вона написала у своєму Twitter, передає УНН.

Цитата

"Мої колеги в G7 - США, Франція, Італія, Німеччина, Японія, ЄС і Канада і я погоджуємося, що ми повинні з часом зменшувати залежність від російських енергоресурсів. Ми разом будемо підтримувати Україну, підривати економіку Росії санкціями і працювати над тим, щоб Путін програв", - написала вона.

Додамо

Європейський союз готовий ввести додаткові санкції проти Росії, якщо президент Володимир Путін не зупинить війну в Україні, заявила у п'ятницю глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

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