В G7 назвали первый шаг, который ожидают от России в рамках деэскалации

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"Мы призываем Россию выбрать путь дипломатии, деэскалации напряженности, существенного вывода военных сил из непосредственной близости от границ Украины и полного соблюдения международных обязательств, в том числе по снижению рисков и прозрачности военной деятельности. В качестве первого шага мы ожидаем, что Россия осуществит объявленное сокращение своей военной деятельности вдоль границ Украины. Мы не видели никаких доказательств такого сокращения. Мы будем судить о России по ее делам", - сказано в заявлении.

Детали

В G7 заявили, что приняли к сведению последние заявления России о том, что она готова к дипломатическому взаимодействию, и подтвердили свою приверженность поиску мирного и дипломатического решения нынешнего кризиса, призвав Россию принять предложение о продолжении диалога США-Россия по стратегической стабильности, Совета Россия-НАТО и ОБСЕ.

Представители "Группы семи" подчеркнули: Россия не должна сомневаться в том, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь "масштабные последствия, включая финансовые и экономические санкции в отношении широкого спектра секторальных и индивидуальных целей", которые будут дорого стоить российской экономике.

G7 примет скоординированные ограничительные меры в случае такого развития событий, заявили министры.

Они также подтвердили солидарность с народом Украины и заявили, что намерены способствовать устойчивости страны.

"Участившиеся в последние дни нарушения режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения вызывают серьезную обеспокоенность. Мы осуждаем применение тяжелых вооружений и неизбирательные обстрелы жилых районов, что представляет собой явное нарушение Минских соглашений. Мы также осуждаем то, что Российская Федерация продолжает выдавать российские паспорта жителям неподконтрольных правительству территорий Украины. Это явно противоречит духу Минских соглашений", - сказано в заявлении.

В G7 заявили, что "особенно обеспокоены мерами, предпринятыми самопровозглашенными "народными республиками", которые следует рассматривать как закладывающие почву для военной эскалации".

"Мы обеспокоены тем, что инсценированные инциденты могут быть использованы в качестве предлога для возможной военной эскалации. Россия должна использовать свое влияние на самопровозглашенные республики, чтобы проявлять сдержанность и деэскалацию", - заявили министры.

Добавим

Ранее стало известно, что лидеры стран "Группы семи" (G7) проведут видеоконференцию 24 февраля. На повестке дня будет ситуация вокруг Украины.