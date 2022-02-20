У G7 назвали перший крок, який очікують від Росії у рамках деескалації
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Країни "Групи семи" очікують, що Росія скоротить військову діяльність поблизу кордонів України. Про це йдеться у заяві міністрів закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів Америки, а також Високого представника Європейського Союзу, опублікованій на сайті Білого дому, пише УНН.
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"Ми закликаємо Росію вибрати шлях дипломатії, деескалації напруженості, істотного виведення військових сил з безпосередньої близькості від кордонів України і повного дотримання міжнародних зобов'язань, у тому числі щодо зниження ризиків і прозорості військової діяльності. В якості першого кроку ми очікуємо, що Росія здійснить оголошене скорочення своєї військової діяльності вздовж кордонів України. Ми не бачили жодних доказів такого скорочення. Ми будемо судити про Росію у її справах", - сказано в заяві.
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У G7 заявили, що взяли до відома останні заяви Росії про те, що вона готова до дипломатичної взаємодії, і підтвердили свою прихильність пошуку мирного і дипломатичного вирішення нинішньої кризи, закликавши Росію прийняти пропозицію про продовження діалогу США-Росія зі стратегічної стабільності, Ради Росія-НАТО і ОБСЄ.
Представники "Групи семи" підкреслили: Росія не повинна сумніватися в тому, що будь-яка подальша військова агресія проти України матиме "масштабні наслідки, включаючи фінансові та економічні санкції щодо широкого спектру секторальних та індивідуальних цілей", які будуть дорого коштувати російській економіці.
G7 прийме скоординовані обмежувальні заходи в разі такого розвитку подій, заявили міністри.
Вони також підтвердили солідарність з народом України і заявили, що мають намір сприяти стійкості країни.
"Почастішавші в останні дні порушення режиму припинення вогню вздовж лінії зіткнення викликають серйозну стурбованість. Ми засуджуємо застосування важких озброєнь і невибіркові обстріли житлових районів, що являє собою явне порушення Мінських угод. Ми також засуджуємо те, що Російська Федерація продовжує видавати російські паспорти жителям непідконтрольних уряду територій України. Це явно суперечить духу Мінських угод", - сказано в заяві.
В G7 заявили, що "особливо стурбовані заходами, вжитими самопроголошеними "народними республіками", які слід розглядати як такі, що закладають грунт для військової ескалації".
"Ми стурбовані тим, що інсценовані інциденти можуть бути використані як привід для можливої військової ескалації. Росія повинна використовувати свій вплив на самопроголошені республіки, щоб проявляти стриманість і деескалацію", - заявили міністри.
Додамо
Раніше стало відомо, що лідери країн "Групи семи" (G7) проведуть відеоконференцію 24 лютого. На порядку денному буде ситуація навколо України.