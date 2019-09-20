ФСБ РФ: умер один из задержанных северокорейских моряков, которые напали на пограничников
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Один из северокорейских браконьеров, которые напали во время задержания на российских пограничников, умер. Об этом сообщил в эфире федерального телеканала начальник дознания Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю Владимир Краснов, пишет УНН.
“В результате оказанного сопротивления сотрудникам пограничного управления шестеро граждан Северной Кореи получили ранения различной степени тяжести. Впоследствии один из них скончался, к нашему сожалению”, — сказал он.
“Хочу отметить, что столь ожесточенное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов вызвано тем, что за такие нарушения по нашим законам грозит конфискация судна, а, как известно, в Северной Корее — это собственность государства. В связи с чем гражданам Северной Кореи по прибытии грозит ответственность по их внутренним законам за утрату данного имущества”, — добавил Краснов.
Как писал УНН ранее, сотрудники пограничного управления ФСБ по Приморскому краю доставили в порт Находка задержанных в Япoнському море граждан КНДР, которые напали на обзорную группу пограничников.