ФСБ РФ: помер один з затриманих північнокорейських моряків, які напали на прикордонників
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Один з північнокорейських браконьєрів, які напали під час затримання на російських прикордонників, помер. Про це повідомив в ефірі федерального телеканалу начальник дізнання Прикордонного управління ФСБ РФ по Приморському краю Володимир Краснов, пише УНН.
“В результаті наданого опору співробітникам прикордонного управління шестеро громадян Північної Кореї отримали поранення різного ступеня тяжкості. Згодом один з них помер, на наш жаль”, — сказав він.
“Хочу відзначити, що настільки запеклий опір співробітникам правоохоронних органів викликаний тим, що за такі порушення за нашими законами загрожує конфіскація судна, а, як відомо, в Північній Кореї — це власність держави. У зв’язку з чим громадянам Північної Кореї після прибуття загрожує відповідальність за їх внутрішнінми законами за втрату даного майна”, — додав Краснов.
Як писав УНН раніше, співробітники прикордонного управління ФСБ по Приморському краю доставили в порт Находка затриманих в Япoнському морі громадян КНДР, які напали на оглядову групу прикордонників.