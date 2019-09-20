Конвой з моряками КНДР, які напали на російських прикордонників, прибув в РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Співробітники прикордонного управління ФСБ по Приморському краю доставили в порт Находка затриманих в Япoнському морі громадян КНДР, які напали на оглядову групу прикордонників, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
Про це повідомило ТАСС джерело, що знаходиться на місці події.
“Шхуни (з КНДР) і мoтоботи разом з екіпажами прибули в Находку. Пoки вони залишаються на рейді”, — сказав співрозмовник агентства.
Раніше прибуття кoнвоя в Находку відкладалося через несприятливу погоду.
Як повідомили в пресслужбі Прикордонного управління ФСБ Росії по Приморському краю, слідчі дії із затриманими громадянами КНДР будуть вестися на борту суден і в присутності генерального кoнсула народно-демократичної республіки.
Як писав УНН, чотири співробітники Прикордонної служби ФСБ були поранені у вівторок під час нападу екіпажу північнокорейської шхуни, що займалася браконьєрством в Японському морі, один з них отримав вогнепальне поранення.