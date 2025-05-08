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У фронтмена 3 Doors Down Бреда Арнольда обнаружили рак 4 стадии

Киев • УНН

 • 3808 просмотра

Бред Арнольд сообщил, что у него рак почки, который метастазировал в легкие. Из-за болезни группа отменила летний тур.

У фронтмена 3 Doors Down Бреда Арнольда обнаружили рак 4 стадии

Номинант на премию Grammy и певец, возглавляющий чарты фронтмен рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд ошеломил признанием, что медики диагностировали у него онкологическое заболевание четвертой стадии. Но он заявил, что "не боится" болезни. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Певец сказал, что у него рак почки, который метастазировал в легкие. Он обнаружил болезнь после того, как в последние недели чувствовал себя нездорово и решил пройти чекап у медиков.

Я пошел в больницу, прошел обследование и мне фактически поставили диагноз рак почки, который метастазировал в легкие. Это четвертая стадия, и это не очень хорошо. Но знаете что? Мы служим могущественному Богу, и он может преодолеть все. Поэтому я не боюсь, я действительно искренне этого совсем не боюсь

 - рассказал Брэд Арнольд в распространенном им видео.

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Из-за тяжелого заболевания у фронтмена, группа 3 Doors Down отменила запланированный ранее летний тур.

Дополнение

Сформированная в Миссисипи группа 3 Doors Down ворвалась на рок-сцену США в 2000 году с дебютным синглом Kryptonite, который Арнольд написал в подростковом возрасте на уроке математики в школе. Он достиг 3-го места в американских чартах и был номинирован на премию Grammy за лучшую рок-песню.

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Дебютный альбом The Better Life имел такой же успех и в итоге стал семь раз платиновым. Их третий и четвертый альбомы, Seventeen Days 2005 года и одноименный альбом 2008 года, достигли первого места в чартах США.

Арнольд — единственный член-основатель группы, оставшийся в составе творческой команды. Басиста Тодда Харрелла заменили после того, как его осудили за убийство в результате ДТП в 2013 году. А гитарист Мэтт Робертс, который покинул группу в 2012 году, чтобы сосредоточиться на своем здоровье, умер от передозировки в 2016 году.

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Арнольд имел собственную борьбу с зависимостью, алкоголем, но считал, что его трезвость с 2016 года поддержала его христианская вера.

Напомним

Деби Нельсон, мать рэпера Эминема, умерла в возрасте 69 лет после борьбы с раком легких. Это произошло за три дня до выступления певца в Абу-Даби.

Лилия Набока

Лилия Набока

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