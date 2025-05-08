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The New York Times

У фронтмена 3 Doors Down Бреда Арнольда виявили рак 4 стадії

Київ • УНН

 • 4572 перегляди

Бред Арнольд повідомив, що у нього рак нирки, який метастазував у легені. Через хворобу гурт скасував літній тур.

У фронтмена 3 Doors Down Бреда Арнольда виявили рак 4 стадії

Номінант на премію Grammy та співак, який очолює чарти фронтмен рок-гурту 3 Doors Down Бред Арнольд приголомшив зізнанням, що медики діагностували у нього онкологічне захворювання четвертої стадії. Та він заявив, що "не боїться" хвороби.

Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Співак сказав, що в нього рак нирки, який метастазував у легені. Він виявив хворобу після того, як останніми тижнями нездужав і вирішив пройти чекап у медиків. 

Я пішов до лікарні, пройшов обстеження і мені фактично поставили діагноз рак нирки, який метастазував у легені. Це четверта стадія, і це не дуже добре. Але знаєте що? Ми служимо могутньому Богу, і він може подолати все. Тож я не боюся, я справді щиро цього зовсім не боюся

- розповів Бред Арнольд у поширеному ним відео.

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Через тяжке захворювання у фронтмена, гурт 3 Doors Down скасував запланований раніше літній тур.

Доповнення

Сформований у Міссісіпі, гурт 3 Doors Down увірвався на рок-сцену США у 2000 році з дебютним синглом Kryptonite, який Арнольд написав у підлітковому віці на уроці математики в школі. Він досяг 3-го місця в американських чартах і був номінований на премію Grammy за найкращу рок-пісню.

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Дебютний альбом The Better Life мав такий же успіх і зрештою ставши сім разів платиновим. Їхній третій та четвертий альбоми, Seventeen Days 2005 року та однойменний альбом 2008 року, досягли першого місця у чартах США.

Арнольд — єдиний член-засновник гурту, що залишився у складі творчої команди. Басиста Тодда Харрелла замінили після того, як його засудили за вбивство внаслідок ДТП у 2013 році. А гітарист Метт Робертс, який покинув гурт у 2012 році, щоб зосередитися на своєму здоров'ї, помер від передозування у 2016 році.

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Арнольд мав власну боротьбу із залежністю, алкоголем, але вважав, що його тверезість з 2016 року підтримала його християнська віра.

Нагадаємо

Дебі Нельсон, мати репера Емінема, померла у віці 69 років після боротьби з раком легенів. Це сталося за три дні до виступу співака в Абу-Дабі.

Лілія Набока

Лілія Набока

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