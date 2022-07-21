В ФРГ и Австрии получают только 40-50% согласованных объемов газа после подключения "Северного потока"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Крупнейший импортер российского газа в Германию Uniper и австрийская нефтегазовая группа OMV получают около 40% и 50% соответственно от согласованного в контрактах на поставку российского газа после возвращения в работу газопровода "Северный поток-1", пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Так, Uniper, крупнейший импортер российского газа в Германию, заявил в четверг, что россия поставила около 40% согласованных в контракте объемов газа, на фоне возобновления поставок по газопроводу "Северный поток-1".
Компания пострадала от падения поставок со стороны "Газпрома", ведь ей приходится покупать из альтернативных источников по гораздо более высоким ценам.
При этом австрийская нефтегазовая группа OMV заявила, что российский "Газпром", как ожидается, в четверг поставит примерно 50% согласованного объема газа, вернувшись к уровню, наблюдавшемуся до периода технического обслуживания газопровода "Северный поток-1".
Ранее
Газопровод "Северный поток-1" возобновил работу, как и было запланировано, рано утром в четверг, 21 июля, после того, как он был закрыт на ежегодное техническое обслуживание на 10 дней, сообщил оператор газопровода Nord Stream AG. Но его пропускная способность намного ниже максимальной.