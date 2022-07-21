У ФРН та Австрії отримують лише 40-50% узгоджених обсягів газу після підключення "Північного потоку"

Деталі

Так, Uniper, найбільший імпортер російського газу до Німеччини, заявив у четвер, що росія поставила близько 40% узгоджених у контракті обсягів газу, на тлі відновлення поставок газопроводом "Північний потік-1".

Компанія постраждала від падіння постачання з боку "Газпрому", адже їй доводиться купувати з альтернативних джерел за набагато вищими цінами.

При цьому австрійська нафтогазова група OMV заявила, що російський "Газпром", як очікується, у четвер поставить приблизно 50% узгодженого обсягу газу, повернувшись до рівня, який спостерігався до періоду технічного обслуговування газопроводу "Північний потік-1".

Раніше

Газопровід "Північний потік-1" відновив роботу, як і було заплановано, рано вранці у четвер, 21 липня, після того, як його було закрито на щорічне технічне обслуговування на 10 днів, повідомив оператор газопроводу Nord Stream AG. Але його пропускна здатність набагато нижча за максимальну.