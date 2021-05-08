Во Франции обвинили неонацистскую группировку в заговоре с целью нападения на масонскую ложу
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В пятницу Франция предъявила обвинения трем членам неонацистской группировке по подозрению в планировании нападения на масонскую ложу. Об этом со ссылкой на судебный источник пишет Euronews, передает УНН.
Детали
По словам источника, трое подозреваемых, двое мужчин 29 и 56 лет и женщина 53 лет, были помещены в следственный изолятор.
Все трое были арестованы во вторник в рамках предварительного расследования, начатого в феврале в отношении небольшой ультраправой группы под названием “Честь и нация”.
Сообщается, что следователи перехватили сообщения между подозреваемыми, предположив, что те проводят исследования взрывчатых веществ, и обследовали места на предмет возможных атак.
Еще трое арестованных во вторник были освобождены без судебного преследования.
Напомним
Ранее в этом месяце в Берлине задержали местного жителя, подозреваемого в отправке писем с правоэкстремистскими угрозами.