У Франції звинуватили неонацистське угруповання у змові з метою нападу на масонську ложу

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За словами джерела, троє підозрюваних, двоє чоловіків 29 і 56 років і жінка 53 років, були поміщені в слідчий ізолятор.

Всі троє були заарештовані у вівторок в рамках попереднього розслідування, розпочатого в лютому щодо невеликої ультраправої групи під назвою "Честь і нація".

Повідомляється, що слідчі перехопили повідомлення між підозрюваними, припустивши, що ті проводять дослідження вибухових речовин, і обстежили місця на предмет можливих атак.

Ще троє заарештованих у вівторок були звільнені без судового переслідування.

Нагадаємо

Раніше в цьому місяці в Берліні затримали місцевого жителя, підозрюваного у відправленні листів з правоекстремістських погрозами.