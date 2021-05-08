У Франції звинуватили неонацистське угруповання у змові з метою нападу на масонську ложу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. У п'ятницю Франція висунула звинувачення трьом членам неонацистського угруповання за підозрою в плануванні нападу на масонську ложу. Про це з посиланням на судове джерело пише Euronews, передає УНН.
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За словами джерела, троє підозрюваних, двоє чоловіків 29 і 56 років і жінка 53 років, були поміщені в слідчий ізолятор.
Всі троє були заарештовані у вівторок в рамках попереднього розслідування, розпочатого в лютому щодо невеликої ультраправої групи під назвою "Честь і нація".
Повідомляється, що слідчі перехопили повідомлення між підозрюваними, припустивши, що ті проводять дослідження вибухових речовин, і обстежили місця на предмет можливих атак.
Ще троє заарештованих у вівторок були звільнені без судового переслідування.
Нагадаємо
Раніше в цьому місяці в Берліні затримали місцевого жителя, підозрюваного у відправленні листів з правоекстремістських погрозами.