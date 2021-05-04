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В Германии задержали мужчину, который рассылал письма с правоэкстремистскими угрозами

В Германии задержали мужчину, который рассылал письма с правоэкстремистскими угрозами

Киев  •  УНН

 • 15127 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. В Берлине задержали местного жителя, подозреваемого в отправке писем с правоэкстремистскими угрозами. Об этом пишет УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Детали

Так, по данным прокуратуры Франкфурта-на-Майне, вероятный отправитель посланий с подписью "NSU 2.0" - 53-летний безработный гражданин Германии. Отмечается, что ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Сообщается, что правоохранители задержали возможного автора электронных писем с подписью "NSU 2.0", которая намекает на неонацистскую группировку "Национал-социалистическое подполье" (NSU). Его задержали в Берлине в ходе обыска.

Вероятно с августа 2018 года мужчина рассылал по всей стране послание с призывами к межнациональной розни, а также оскорбления и угрозы. Среди получателей были преимущественно общественные деятели, представители СМИ и политики.

Напомним

На Закарпатье в городе Берегово неизвестные расклеили листовки с угрозами украинцам венгерского происхождения.

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