В Германии задержали мужчину, который рассылал письма с правоэкстремистскими угрозами
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Берлине задержали местного жителя, подозреваемого в отправке писем с правоэкстремистскими угрозами. Об этом пишет УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Детали
Так, по данным прокуратуры Франкфурта-на-Майне, вероятный отправитель посланий с подписью "NSU 2.0" - 53-летний безработный гражданин Германии. Отмечается, что ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.
Сообщается, что правоохранители задержали возможного автора электронных писем с подписью "NSU 2.0", которая намекает на неонацистскую группировку "Национал-социалистическое подполье" (NSU). Его задержали в Берлине в ходе обыска.
Вероятно с августа 2018 года мужчина рассылал по всей стране послание с призывами к межнациональной розни, а также оскорбления и угрозы. Среди получателей были преимущественно общественные деятели, представители СМИ и политики.
Напомним
На Закарпатье в городе Берегово неизвестные расклеили листовки с угрозами украинцам венгерского происхождения.