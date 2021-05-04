У Німеччині затримали чоловіка, який розсилав листи з правоекстремістськими погрозами
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У Берліні затримали місцевого жителя, якого підозрюють у відправленні листів з правоекстремістськими погрозами. Про це пише УНН з посиланням на Deutsche Welle.
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Так, за даними прокуратури Франкфурта-на-Майні, ймовірний відправник послань з підписом "NSU 2.0" - 53-річний безробітний громадянин Німеччини. Відзначається, що раніше він вже потрапляв в поле зору правоохоронних органів.
Повідомляється, що правоохоронці затримали можливого автора електронних листів з підписом "NSU 2.0", яка натякає на неонацистське угруповання "Націонал-соціалістичне підпілля" (NSU). Його затримали в Берліні в ході обшуку.
Імовірно з серпня 2018 року чоловік розсилав по всій країні послання із закликами до міжнаціональної ворожнечі, а також образи і погрози. Серед одержувачів були переважно громадські діячі, представники ЗМІ та політики.
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