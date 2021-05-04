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У Німеччині затримали чоловіка, який розсилав листи з правоекстремістськими погрозами

У Німеччині затримали чоловіка, який розсилав листи з правоекстремістськими погрозами

Київ • УНН

 • 15136 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. У Берліні затримали місцевого жителя, якого підозрюють у відправленні листів з правоекстремістськими погрозами. Про це пише УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Деталі

Так, за даними прокуратури Франкфурта-на-Майні, ймовірний відправник послань з підписом "NSU 2.0" - 53-річний безробітний громадянин Німеччини. Відзначається, що раніше він вже потрапляв в поле зору правоохоронних органів.

Повідомляється, що правоохоронці затримали можливого автора електронних листів з підписом "NSU 2.0", яка натякає на неонацистське угруповання "Націонал-соціалістичне підпілля" (NSU). Його затримали в Берліні в ході обшуку.

Імовірно з серпня 2018 року чоловік розсилав по всій країні послання із закликами до міжнаціональної ворожнечі, а також образи і погрози. Серед одержувачів були переважно громадські діячі, представники ЗМІ та політики.

Нагадаємо

На Закарпатті у місті Берегово невідомі розклеїли листівки з погрозами українцям угорського походження.

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